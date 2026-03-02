Laysara : Le Royaume des Sommets est disponible en version finale

PubliÃ© le Lundi 2 mars 2026 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau... et un piolet

Laysara : Le Royaume des Sommets est sorti en version finale après quasiment deux ans en accès anticipé. Il est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Les versions PS5 et Nintendo Switch ont d'ailleurs également bénéficié de sorties physiques. Vous pouvez donc retrouver le jeu en boîte.Il s'agit, pour rappel d'un city-builder qui vous envoie dans les montagnes. Autant dire que construire sur une pente rocheuse n'est pas toujours chose aisée.Dans le jeu, vous devrez construire plusieurs villes, en faisant attention aux exceptions culturelles, notamment en gérant les problèmes liés à 3 castes qui cohabitent. Vous devrez aussi faire avec les avalanches, les tempêtes et la problématique de circulation et d'approvisionnement dans des lieux complexes à atteindre.