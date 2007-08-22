Necrophosis débarque sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 2 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Malsain

Necrophosis est un jeu d'horreur qui se déroule dans un monde à l'influence artistique du peintre, photographe et sculpteur polonais Zdzislaw Beksinski.Le jeu, développé par Dragonis Games, studio de développement indépendant qui a déjà publié des jeux tels que The Shore ou Eresys, est sorti en avril 2025 sur PC. Il arrive cette année sur PS5 et Xbox Series.La date exacte n'a pas été divulguée.Le jeu vous emmène dans monde horrible, cauchemardesque et captivant, emprunt de surréalisme malsain. Le gameplay est à base d'exploration, d'observation et de puzzles à résoudre. Vous allez y croiser des créatures totalement hallucinantes et repoussantes... le but est de vous échapper de ces ieux.