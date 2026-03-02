DerniÃ¨res actus
Haunted Lands, un jeu d'action-p...
WW1 Gallipoli s'offre une premiÃ...
Rangerâ€™s Path: National Park S...
PubliÃ© le Lundi 2 mars 2026 Ã 10:15:00 par Cedric Gasperini
Sherman Commander, un nouveau jeu de stratÃ©gie et de simulation sur PC
Tank y'a de la vie...Développé par Iron Wolf Studio et édité par Daedalic Entertainment, Sherman Commander est un jeu de stratégie en temps réel qui vous plonge en pleine bataille de blindés.
Vous allez diriger un char américain, le M4 Sherman et aider le débarquement allié durant la Seconde Guerre Mondiale.
Outre le positionnement et le déplacement de vos unités blindées et de vos troupes d'infanterie, vous pourrez aussi prendre part aux combats, aux commandes d'un char.
Les affrontements se dérouleront un peu partout en Europe, autant dans les villes que dans les campagnes.
Le jeu sortira le 14 mars prochain, sur PC, sur Steam. Une démo est actuellement disponible gratuitement si vous voulez jouer à la chenille dès à présent.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Top casinos en ligne retrait instantanÃ© 2026 â€“ Encaissements rapides et sÃ©curisÃ©s
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dÃ¨s aujourd'hui
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam dÃ©bute aujourd'hui
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Scary Movie, la bande-annonce
- Moonlight Peaks annoncÃ© pour le 7 juillet
- WWE 2K26 s'offre le roi des rois
- Will Follow The Light lance sa dÃ©mo avec une vidÃ©o
- Kiln se dÃ©voile un peu plus avant sa bÃªta
- Out Fishing prÃ©pare sa dÃ©mo
- Plongez dans lâ€™ambiance de Farming Camp via son premier trailer
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD