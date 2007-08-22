Ranger’s Path: National Park Simulator encore en vidéo

Publié le Lundi 2 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes le poil ?

Ranger’s Path: National Park Simulator sera disponible en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store le 10 mars 2026 au prix de 19,99 €.Dans le jeu vous devrez gérer le parc national du Faremont en qualité de Ranger. De garde forestier si vous préférez. Au menu, gestion de l'ouverture de sentiers, réparation d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolte des déchets laissés par les promeneurs et vous devrez aussi leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où...Il y aura des bambis, des lapinous, des mouflons, des nounours, des loups, des ratons laveurs, des aigles... et sinon, vous aurez toujours votre petit chapeau à la con.Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée par les développeurs.