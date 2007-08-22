Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Resident Evil Requiem (PC...
Publié le Lundi 2 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Ranger’s Path: National Park Simulator encore en vidéo
Tu aimes le poil ?Ranger’s Path: National Park Simulator sera disponible en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store le 10 mars 2026 au prix de 19,99 €.
Dans le jeu vous devrez gérer le parc national du Faremont en qualité de Ranger. De garde forestier si vous préférez. Au menu, gestion de l'ouverture de sentiers, réparation d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolte des déchets laissés par les promeneurs et vous devrez aussi leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où...
Il y aura des bambis, des lapinous, des mouflons, des nounours, des loups, des ratons laveurs, des aigles... et sinon, vous aurez toujours votre petit chapeau à la con.
Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée par les développeurs.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Scary Movie, la bande-annonce
- Moonlight Peaks annoncé pour le 7 juillet
- WWE 2K26 s'offre le roi des rois
- Will Follow The Light lance sa démo avec une vidéo
- Kiln se dévoile un peu plus avant sa bêta
- Plongez dans l’ambiance de Farming Camp via son premier trailer
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD