Publié le Vendredi 27 février 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Frostrail s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
Vive le vent d'hiverFrostrail est un FPS de survie développé par le studio FakeFish et édité par Shiro Unlimited. Il sortira sur PC, via Steam, dans le courant de cette année.
Le jeu vous entraîne dans un monde post-apocalyptique où la neige et la glace ont recouvert le globe. A bord de votre train, vous sillonnez le monde à la recherche de ressources...
Jouable en solo ou en coop, dans un monde ouvert, avec son lot de villages, de forêts, de mines à explorer... et bien entendu de gares... alors que rôdent d'innombrables dangers, parfois surnaturels.
Vous pourrez améliorer votre train, son confort, ses équipements, améliorer vos armes et vos objets...
Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.
