Publié le Vendredi 27 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Sands of Aura est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Bac à sableJeu d'action-aventure en monde ouvert, Sands of Aura est sorti sur PC, sur Steam, fin 2023. Il est désormais disponible également sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Vous allez y découvrir le monde de Talamhel, recouvert d'une nuit éternelle depuis que le Dieu maléfique a provoqué un cataclysme, brisant le sablier du temps et recouvrant la planète d'une mer de sable.
Autrefois florissant, Talamhel n'est plus qu'un lieu désolé où d'innombrables monstres vivent...
Vous êtes l'un des Chevliers du Vestige, dont le but est de rendre au monde sa gloire d'antan.
Le jeu est développé par Chashu Entertainment et édité par Inidie.io. Il est à découvrir en vidéo :
