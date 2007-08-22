Dernières actus
God Save Birmingham dévoile un ...
(TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K...
Mortal Kombat II s'offre une nou...
Publié le Vendredi 27 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir revisite la scène du musée
Bat art ?Jack Nicholson est magnifique, Kim Basinger est merveilleuse et Michael Keaton est formidable dans le Batman de Tim Burton, sorti en 1989. Et la scène du musée est devenue mythique : le Joker y sème la pagaille, rythmé par la musique de Prince, avant d'aller dîner avec la splendide Vicki Vale.
Le jeu LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir a décidé de s'offre un remake de cette scène, à sa manière.
On vous rappelle que le jeu est attendu pour le 29 mai prochain. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 à une date ultérieure.
Vous pouvez retrouver nos premières impressions sur le jeu ici, et notre partie en vidéo ici.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- WheelMates, un jeu de petites voitures en coop
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
Dernières Vidéos
- Frostrail s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Flesh&Wire, un nouveau FPS malsain
- Sands of Aura est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
- The Occultist, un jeu sur le paranormal, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'offre une nouvelle classe
- Spellcasters Chronicles est sorti en accès anticipé
- Realm of Ink sort le 26 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD