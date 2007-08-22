Mortal Kombat II s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 26 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Euh...

Après le pas-terrible Mortal Kombat (c'est peu de le dire), Warner Bros s'est dit qu'ils allaient faire un Mortal Kombat II. Sincèrement ? Ils n'étaient pas obligés, hein...Mais il faudra faire avec...Encore une fois, les gentils et les méchants se tapent dessus dans un tournoi à la con, super violent, pour tenter de renverser le règne de Shao Kahn, un tyran qui menace l'existence même d'Earthrealm.Les gentils sont désormais secondés par Johnny Cage en personne.Karl Urban incarne Johnny Cage aux côtés d'Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan et Damon Herriman, sans oublier Chin Han, Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden, Joe Taslim dans celui de Bi-Han, et Hiroyuki Sanada dans ceux de Hanzo Hasashi et Scorpion.Simon McQuoid réalise la suite du premier long métrage qu'il avait lui-même mis en scène en 2021, sur un scénario signé Jeremy Slater, d'après le jeu vidéo créé par Ed Boon et John Tobias. Le film est produit par Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh et Simon McQuoid, tandis que la production exécutive est assurée par Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater et Lawrence Kasanoff.Sortie prévue pour le 6 mai. Trop dommage, j'ai compète d'aqua-poney ce jour-là.