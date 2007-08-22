Dernières actus
Publié le Jeudi 26 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Mexican Ninja : le roguelite moustachu se dévoile
Attacos !Mexican Ninja est un roguelite beat'em up développé par le studio indépendant Amber Studio, édité par Madbricks, qui sortira cette année sur PC, sur Steam. Une démo est d'ores et déjà accessible pour tester le jeu. Il est également prévu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.
Le jeu vous plonge dans les rues malfamées de la ville de Nuevo Tokyo, où les Narcos et les Yakuzas ont fusionné pour former les terribles Narkuzas.
Il existe 5 parains de cette nouvelle mafia. Et chacun possède ses propres hommes, armés jusqu'au dents. Mais un groupe de rebelles a décidé de changer la donne et s'attaquer à cette organisation. Vous en faites partie. Vous. Le premier mexicain ninja.
Vous allez donc partir à l'attaque et combattre des hordes d'ennemis. Et si vous tombez au combat, peu importe, vous êtes légion. D'autres prendront votre place.
Un jeu délirant, avec des pouvoirs à débloquer au fil du temps, suivant un arbre de compétences un peu barré.
