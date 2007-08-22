Dernières actus
Publié le Jeudi 29 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
WheelMates, un jeu de petites voitures en coop
Ça a l'air chouetteDans WheelMates, vous allez prendre le contrôle de petites voitures téléguidées. Un jeu à jouer à 2, en coop, et dont le but est tout bête : explorer une maison abandonnée dans le but de retrouver un professeur qui a disparu.
A vous d'en découvrir les secrets, d'en trouver chaque passage caché, de nouveaux raccourcis et accéder à de nouvelles pièces. Attention, des pièges sont disséminés dans la maison.
Premier jeu d'un jeune studio, FireVolt, WheelMates est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series, dans le courant de l'année.
On vous laisse découvrir ça en vidéo, mais ça a l'air vraiment sympa.
