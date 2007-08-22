Dernières actus
Publié le Mercredi 28 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Awaysis, un nouveau Dungeon Brawler
Petit lapin furieuxDéveloppé par 17-Bit, Awaysis est un Dungeon Brawler. Autrement dit, un jeu dans lequel on s'affronte dans des arènes. Le but étant bien souvent de jeter votre adversaire dans le vide pour le tuer.
Dans un monde Fantasy délirant, vous allez incarner un renard, une grenouille, un oiseau ou même un lézard, tous armés d'une gigantesque épée. Votre but est de grimper tout en haut d'une forteresse pour défaire le Seigneur des Ténèbres et rétablir l'équilibre du monde.
Le jeu n'est pas un jeu compétitif : ici, les ennemis sont gérés par le jeu et vous devez faire équipe avec les autres joueurs pour gravir les niveaux jusqu'au sommet.
Le jeu est attendu dans les prochaines semaines, sur PC, sur Steam. Bonne nouvelle : un Playtest est prévu pour ces prochains jours et vous pouvez demander une clef. Elle est normalement automatiquement attribuée.
