Publié le Mercredi 28 janvier 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Killer Inn annoncé pour le 12 février
La Fontaine nous a déjà dit comment ça se termineLe jeu d'action et d'enquête Killer Inn sortira sur PC, via Steam, en accès anticipé, le 12 février prochain. Il sera, pour une durée très limitée, proposé au prix attractif de 9,99 €. Lors de sa sortie finale, il sera plus cher.
Le jeu est développé par le studio Tactic Studio en collaboration avec TBS Games, et édité par Square Enix.
Sorte de Loup-Garou dans un style anime, le jeu vous permet d'incarner l'un des 24 protagonistes invités dans un mystérieux château, par l'organisation Astra. Le but est d'y récupérer des richesses extraordinaires. Durant toute une nuit, jusqu'au lever du jour, vous devrez endosser le rôle de loup ou d'agneau.
Les agneaux doivent récupérer des ressources cachées et survivre aux loups en trouvant un moyen de s'échapper.
Les loups, eux, doivent piller des coffres, remplir des quêtes, voler des objets et, bien entendu, tuer les agneaux. A la clef, des richesses formidables...
Une nouvelle vidéo a été diffusée.
