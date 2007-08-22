DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 28 janvier 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
Mickey et le roi des pirates : la BD coup de coeur de ce dÃ©but d'annÃ©e
Une claque !Dans cette bonne vieille ville de Londres, au début de l'époque Victorienne, un drame vient de se produire : le sou fétiche de Picsou a été volé. Pire : le milliardaire se comporte de manière étrange, à dépenser sans compter et à négliger ses affaires à tel point que ses usines ferment les unes après les autres...
Mickey, Donald, Dingo et Pluto vont être amenés, chacun par des circonstances différentes, à s'allier pour mener l'enquête et comprendre ce qui a bien pu se passer. Leurs investigations va les mener jusqu'à l'île de Tortuga, où les pirates ont un rôle dans les mystérieux événements qui secouent les habitants de Londres...
Ajoutez une sorcière maudite, un fantôme de feu invicible et un bébé chien, et le tableau commence à peine à prendre forme...
Depuis que Glénat a entrepris de lancer une collection "One Shot" d'aventures de Mickey, Donald, Picsou et autres héros Disney, nous avons eu droit à quelques beaux voyages inédits. Il faut dire que ces BD grand format, avec une jolie couverture, ont bénéficié d'un soin tout particulier : papier épais et de qualité, superbe impression... c'est une collection vraiment belle que l'éditeur nous livre.
De nombreux auteurs ont mis la main à la pâte :. Camboni, Tebo, Trondheim, Kéramidas, et d'autres encore ont livré quelques tomes de grande classe, qui revisitent le mythe des héros Disney avec brio.
Mais ce nouvel opus signé Joris Chamblain au scénario et Dav au dessin et aux couleurs est encore un cran au-dessus. On savait que Dav était bourré de talent. Mais il livre ici une BD magnifique, fourmillant de détails, plus vivante que jamais, s'appropriant les personnages pour les adapter à son style sans jamais les dénaturer. Les décors sont sublimes, chaque case est d'une beauté saisissante...
Quant à Joris Chamblain, il prouve, après sa série Les Carnets de Cerise, qu'il est tout simplement l'un des meilleurs scénaristes de BD actuellement. L'histoire est passionnante, menée avec une intelligence rare, chaque question trouvant une réponse logique et s'inscrivant avec évidence dans l'univers Disney BD qui a rythmé notre jeunesse.
C'est bourré de références tant scénaristiques que graphiques et on dévore chaque page avec un plaisir non feint.
C'est un plaisir de retrouver tous les personnages classiques, de Mickey à Picsou en passant par Donald, Dingo, Pluto, Daisy, Minnie, Pat Hibulaire, le Fantôme Noir, Miss Tick, et tout un tas d'autres figures familières, comme Géo Trouvetou, le Commissaire Finot, Gripsou, Flairsou ou Miss Frappe, la secrétaire de Picsou. Certains ont même un rôle étonnant, ou un métier inattendu.
En tout cas, Mickey et le roi des pirates est un vrai coup de coeur en ce début d'année. C'est beau, c'est captivant, c'est assuréement l'une des meilleures BD du moment, sur laquelle on vous conseille de vous jeter sans retenue.
On espère, au final, que ce One Shot en appellera d'autres, toujours avec ce même duo au scénario et au dessin, tant on a été conquis par cette nouvelle histoire, originale, différente sans trahir l'univers Disney BD qui a rythmé notre enfance.
Une vraie, belle, réussite.
