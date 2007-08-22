Dernières actus
Publié le Mardi 27 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Fighting Force Collection : les jeux de baston des années 90 ressortent
Ça pique les nieuxFighting Force Collection, c'est la réunion de deux jeux : Fighting Force, sorti en 1997 suir PC et PlayStation première du nom (et en 1999 sur N64), et Fighting Force 2, sorti en 1999 sur Dreamcast.
Développés par Core Design, à qui l'on doit aussi Tomb Raider, et edité par Eidos Interactive, les jeux Fighting Force sont des jeux de combat en 3D, façon beat'em up.
Dans le premier opus, vous incarnez Hawk Manson, Mace Daniels, Alana McKendricks ou Ben « Smasher » Johnson. Vous luttez contre le maléfique Dr. Dex Zeng et ses sbires. Le jeu peut être joué en coop à deux. 22 arènes réparties sur 7 niveaux vous attendent.
Dans le second opus, vous incarnez Hawk Manson lors de son enquête contre la Knackmiche Corporation, une société qui mène secrètement des expériences de clonage humain.
Pas d'amélioration graphique ou de bonus particulier : les deux jeux sortent brut de décoffrage. Et ça pique les yeux.
Cette compilation est disponible pour 19,99 € sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.
