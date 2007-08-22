(TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)

Publié le Lundi 29 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De la lumière à l'ombre

Après avoir longtemps joué aux deux premiers épisodes de la saga - et donc avoir largement raté les suivants - la série Thief est devenue pour moi un de ces souvenirs sympathiques, jeux mythiques qui ont sorti, si j'ose dire, le jeu d'infiltration de l'ombre.Le retour de la saga est plutôt une bonne nouvelle. Uniquement sur VR, ça l'est moins. Surtout pour les fans non-équipés en casque (encore très cher... encore trop cher).Heureusement, nous le sommes. Et nous avons donc pu enfiler les vêtements d'une voleuse. Dis comme ça, ça peut paraître bizarre, j'avoue... mais hé... le jeu vidéo n'est-il pas l'occasion de vivre des expériences bizarres ?