Dernières actus
GamAlive Awards 2025 : on récom...
Publié le Lundi 29 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
De la lumière à l'ombreAprès avoir longtemps joué aux deux premiers épisodes de la saga - et donc avoir largement raté les suivants - la série Thief est devenue pour moi un de ces souvenirs sympathiques, jeux mythiques qui ont sorti, si j'ose dire, le jeu d'infiltration de l'ombre.
Le retour de la saga est plutôt une bonne nouvelle. Uniquement sur VR, ça l'est moins. Surtout pour les fans non-équipés en casque (encore très cher... encore trop cher).
Heureusement, nous le sommes. Et nous avons donc pu enfiler les vêtements d'une voleuse. Dis comme ça, ça peut paraître bizarre, j'avoue... mais hé... le jeu vidéo n'est-il pas l'occasion de vivre des expériences bizarres ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Week-end en ligne gratuit sur PS4 et PS5
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante
Dernières Vidéos
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- L'Intellivision Sprint est sortie
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD