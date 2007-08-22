Dernières actus
Publié le Dimanche 28 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Le BilanNoël a donc cédé sa place au ventre mou de la fin d’année, juste avant les agapes de la nouvelle année. Une fois encore, le petit Jésus a popé dans la crèche, les cadeaux ont envahi les pieds de sapin et les lutins peuvent enfin souffler jusqu’à l’année prochaine.
Vous voulez savoir comment s’est passé mon Noël ?
Avant les fêtes, sans doute pour me faire passer un message quant au nombre et à la qualité de mes futurs cadeaux, ma chère, tendre et aimante épouse m’a proposé de faire la liste des bonnes et des mauvaises actions réalisées durant l’année.
Parce que je trouvais ça amusant et que ce serait l’occasion de prouver qu’en fait, contrairement à ce que l’on pense, j’suis un bon gars, j’ai accepté.
Je me suis donc retrouvé à écrire, feuille par feuille, toutes les jolies choses, les trucs sympas, les gestes prévenants, les attentions particulières, les comportements dévoués, les mots doux, les compliments sincères… bref, tous ces petits moments où j’ai apporté aux autres de la joie, de l’amour, du bonheur, de la tendresse ou, tout simplement, un instant de complicité, de sollicitude, qui ont égayé leur quotidien, sans jamais rien attendre en retour (parce que sinon, ça ne compte pas, dixit ma chère, tendre et aimante épouse).
Et bien croyez-le ou non, j’ai quand même rempli 8 pages. Pleines. Recto-verso. Et encore, je suis certain d’avoir oublié des choses parce que je ne suis pas du genre à tenir un carnet de mes bonnes actions, ni même à forcément les retenir parce que, croyez-le ou non, la bonté est quelque chose de naturel et de spontané chez moi.
8 pleines pages. Essayez, hein. J’suis pas certain que vous arriviez à 4. Mais je suis comme ça. Généreux. Attentionné. Soucieux du bien-être des autres. Alors d’accord, j’ai peut-être triché sur un ou deux trucs, comme céder ma place à une vieille dame dans le bus alors qu’en fait, je descendais au prochain arrêt, mais pas de quoi remettre en cause la quantité ou la qualité de mes bonnes actions.
Ensuite, je me suis lancé dans le listing de mes mauvaises actions.
Après, j’suis pas tout à fait sûr que certains trucs puissent compter comme des mauvaises actions, hein. Genre : jeter un pétard sur un chat (enfin, pas vraiment dessus, à côté, j’suis pas un taré non plus, et puis ça arrive à tout le monde de rater son lancé) qui est en train de déféquer dans votre potager, c’est mal ou pas ? Parce que d’un autre côté, je sauve les légumes qui ont été jardinés avec amour, soin, patience et seront finalement servis avec fierté et émotion par ma chère, tendre et aimante épouse… C’est vrai, ça, il y a une certaine fierté de manger ce que l’on a fait pousser. C’est important de protéger ça.
Ou alors manger le dernier bonbon alors qu’un enfant le voulait, c’est mal… mais s’il a des carries et que ses parents ne veulent pas qu’il en mange trop… n’est-ce pas, finalement, un généreux sacrifice ? Après, s’il se met à pleurer, je peux comprendre, mais d’un autre côté, ce n’est pas votre gamin alors c’est à ses parents de gérer sa stupide susceptibilité.
Enfin bon. Au final, j’ai rempli 32 pages. Recto-verso.
C’est d’autant plus étonnant que, sincèrement, j’suis un bon gars. Généreux. Attentionné. Soucieux du bien-être des autres.
Résultat, Le Père Noël a déserté mon sapin et a envoyé Krampus à sa place. En guise de cadeau, il m’a livré un sachet de virus. Un mélange de grippe, d’angine, de rhume et de Tuberculose. J’suis certain qu’y a aussi un début de tétanos.
Résultat, depuis le 23 décembre, je suis malade. Le repas du réveillon, je suis parti me coucher après l’apéro, j’ai réapparu à table à la fin du dessert. Le repas de Noël, je me suis écroulé après avoir découpé la dinde. Et depuis, je dors 15 heures par jour, je tousse un demi-poumon toutes les demi-heures, j’ai produit assez de glaires reremplir six bourriches d’huîtres et mouché de quoi recouvrir deux pistes de ski. Des pistes noires, en plus.
Noël au balcon, Pâques au tison, on connait. Mais Noël malade… Pâques à l’EHPAD ?
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
