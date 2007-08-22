Gamalive vous souhaite un Joyeux Noël

Publié le Jeudi 25 décembre 2025 à 09:00:00 par La rédaction

Hé ho, hé ho...

Julia s'est déguisée en Blanche-Neige. J'aurais bien pris le rôle, mais j'ai un peu pris ces derniers temps et je ne rentre plus dans mon costume.

Le rôle de Simplet était tout trouvé... Sylvain a un peu fait la gueule qu'on lui ait attribué, mais comme le vote a été à l'unanimité (ce qui signifie qu'il a aussi voté pour lui), il n'a pas eu le choix. Pour le rôle de Prof... et bien non, ce n'est pas moi qui l'ai eu. C'est Vincent. Parce que depuis des mois ils nous fait la leçon sur les mérites de se taper 6 oeufs au petit-déjeuner avec un grand bol de flocons d'avoine mouillés au lait de chamelle, sans oublier un grand verre (75 cl) de jus d'orange aux stéroïdes. Walid a pris le rôle d'Atchoum. Non pas parce qu'il est toujours malade, mais parce que le mot fait penser au souffle d'une explosion d'une ceinture de dynamite. Théo a hérité du rôle de Joyeux. Parce qu'il est toujours content. Il sourit tout le temps, même quand on se fout de sa gueule. Il a réellement un p'tit truc en plus. Mathis est devenu Dormeur. Parce qu'on ne le voit revenir à la rédaction qu'une fois tous les deux mois, comme s'il hibernait le reste du temps. Mohammed-Yassine s'est déguisé en Timide. Parce qu'il parle vraiment rarement et que dès que Julia lui adresse la parole, il devient tout rouge et s'enfuit en courant. Et enfin, allez savoir pourquoi, on m'a collé le rôle de grincheux.

L'année dernière, le Secret Santa de la rédaction a mal tourné. Vincent a offert des oeufs à Sylvain, Théo a offert un slip Thor à Julia, Walid a offert un couteau sacrificiel à Vincent, moi je n'ai rien offert à Mathis parce que je n'en avais rien à foutre... bref... on a décidé cette année de faire différemment.Avec quelques anciens stagiaires et les membres récurrents de la rédaction, on a décidé de faire un repas de Noël déguisé. Le thème : Blanche-Neige. Oui. Ne cherchez pas, la raison est toute conne : j'ai lancé un "HO HO HO" comme le Père-Noël, Vincent a renchérit sur "On rentre du boulot", ça nous a fait rire, et voilà.Bref.Bande de cons, va.Mais sinon, hein, Joyeux Noël à toutes et à tous...