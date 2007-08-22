Dernières actus
Avengers: Doomsday, le premier t...
Reanimal est en précommande sur...
L'Intellivision Sprint est sorti...
Echoes of Mora : découvrez le j...
Publié le Jeudi 25 décembre 2025 à 09:00:00 par La rédaction
Gamalive vous souhaite un Joyeux Noël
Hé ho, hé ho...L'année dernière, le Secret Santa de la rédaction a mal tourné. Vincent a offert des oeufs à Sylvain, Théo a offert un slip Thor à Julia, Walid a offert un couteau sacrificiel à Vincent, moi je n'ai rien offert à Mathis parce que je n'en avais rien à foutre... bref... on a décidé cette année de faire différemment.
Avec quelques anciens stagiaires et les membres récurrents de la rédaction, on a décidé de faire un repas de Noël déguisé. Le thème : Blanche-Neige. Oui. Ne cherchez pas, la raison est toute conne : j'ai lancé un "HO HO HO" comme le Père-Noël, Vincent a renchérit sur "On rentre du boulot", ça nous a fait rire, et voilà.
Bref.
- Julia s'est déguisée en Blanche-Neige. J'aurais bien pris le rôle, mais j'ai un peu pris ces derniers temps et je ne rentre plus dans mon costume.
- Le rôle de Simplet était tout trouvé... Sylvain a un peu fait la gueule qu'on lui ait attribué, mais comme le vote a été à l'unanimité (ce qui signifie qu'il a aussi voté pour lui), il n'a pas eu le choix.
- Pour le rôle de Prof... et bien non, ce n'est pas moi qui l'ai eu. C'est Vincent. Parce que depuis des mois ils nous fait la leçon sur les mérites de se taper 6 oeufs au petit-déjeuner avec un grand bol de flocons d'avoine mouillés au lait de chamelle, sans oublier un grand verre (75 cl) de jus d'orange aux stéroïdes.
- Walid a pris le rôle d'Atchoum. Non pas parce qu'il est toujours malade, mais parce que le mot fait penser au souffle d'une explosion d'une ceinture de dynamite.
- Théo a hérité du rôle de Joyeux. Parce qu'il est toujours content. Il sourit tout le temps, même quand on se fout de sa gueule. Il a réellement un p'tit truc en plus.
- Mathis est devenu Dormeur. Parce qu'on ne le voit revenir à la rédaction qu'une fois tous les deux mois, comme s'il hibernait le reste du temps.
- Mohammed-Yassine s'est déguisé en Timide. Parce qu'il parle vraiment rarement et que dès que Julia lui adresse la parole, il devient tout rouge et s'enfuit en courant.
- Et enfin, allez savoir pourquoi, on m'a collé le rôle de grincheux.
Mais sinon, hein, Joyeux Noël à toutes et à tous...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Corsair lance ses soldes de Noël
- A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'IA
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Week-end en ligne gratuit sur PS4 et PS5
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante
Dernières Vidéos
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- L'Intellivision Sprint est sortie
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD