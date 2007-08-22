Dernières actus
Publié le Mardi 23 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Cozy Caravan débarque en version finale
Sur la routeDans Cozy Caravan, vous sillonnez les routes pour découvrir de nouveaux plats et ainsi pouvoir les refaire et les vendre sur les marchés.
Vous pourrez même participer à la préparation du carnaval.
Vous pourrez aussi créer des vêtements, fabriquer des objets... Au fil du temps, vous améliorerez votre roulotte et créerez encore plus de choses.
Des mini-jeux sont aussi prévus comme des concours de lancer de galets.
Petit jeu tranquille, Cozy Caravan est développé par 5 Lives Studios. Il est en accès anticipé sur Steam depuis un an et demi et arrive sur PC et iOS en version finale le 8 janvier prochain !
