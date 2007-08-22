- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon s'offre deux démos

Publié le Lundi 22 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça dépend de votre plateforme

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sortira le 15 janvier 2026. Il est signé NIS America et sera distribué par Microids. Il est prévu sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Il s'agit d'un nouvel épisode de l'arc Calvard.Deux démos viennent d'être mises en ligne. La Story démo, qui permet de jouer au prologue du jeu. Elle est disponible sur toutes les plateformes.Et la Battle démo, qui permet de faire des combats. Elle n'est disponible que sur PS4 et PS5.Pour rappel, le jeu vous permet de retrouver Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions. Alors que les habitants du continent de Zemuria attendent le lancement de la première expédition spatiale de l'humanité, Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer, et le Père Kevin Graham sont invités par Marduk à participer à un exercice d'entraînement. Et ils vont être plongés dans une aventure qui va révéler des secrets enfouis depuis longtemps et les opposer à une sombre conspiration. Parce que les conspirations sont toujours sombres. Jamais très claires.