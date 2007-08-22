Steam : les soldes d'hiver

Publié le Samedi 20 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes d'hiver

Petit papa Noël...

C'est au tour de Steam de se lancer dans ses soldes d'hiver. Elles dureront jusqu'au 5 janvier 19h, heure de Paris. Des milliers de jeux sont proposés à prix cassés.

Profitez des congés de fin d'année pour vous faire quelques parties peinard et surtout vous faire quelques cadeaux grâce à ces prix cassés.

Voici quelques exemples de jeux en promotion : 

Les jeux mis en avant : 
  • Project Zomboid
  • Drive Beyond Horizons
  • Cyberpunk 2077
  • Tainted Grail The Fall of Avalon
  • Death Stranding
  • Resident Evil 4
  • The Witcher III
  • Call of Duty Black Ops 7
  • Arc Raiders
  • Satisfactory
  • Runescape Dragon Wilds
  • Enshrouded
  • Monster Hunter Wilds
  • Last Epoch
  • Ark Survival Ascended
  • Forza Horizon 5
  • No man's sky
  • Eurotruck Simulator 2
  • Hollow Knight Silksong
  • EA Sports FA 25
  • Silent Hill f
  • Roadcraft
  • EA Sports FC26
  • It takes two
  • Helldivers II
  • Risk of Rain 2
  • Doom the Dark Ages
  • American Truck Simulator
  • Clair Obscur Expedition 33
  • Ball X Pit
  • Rimworld
  • Warhammer 40,000 Dawn of War
  • Dispatch
  • Peak
  • Megabonk
  • BeamNG Drive
  • Rematch
  • Elden Ring Nightreign
  • Lies of P
  • Jump Space
  • Street Fighter 6
  • Destiny 2

 

 
image

 

 

 

 

