Publié le Samedi 20 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes d'hiver
Petit papa Noël...C'est au tour de Steam de se lancer dans ses soldes d'hiver. Elles dureront jusqu'au 5 janvier 19h, heure de Paris. Des milliers de jeux sont proposés à prix cassés.
Profitez des congés de fin d'année pour vous faire quelques parties peinard et surtout vous faire quelques cadeaux grâce à ces prix cassés.
Voici quelques exemples de jeux en promotion :
Les jeux mis en avant :
- Project Zomboid
- Drive Beyond Horizons
- Cyberpunk 2077
- Tainted Grail The Fall of Avalon
- Death Stranding
- Resident Evil 4
- The Witcher III
- Call of Duty Black Ops 7
- Arc Raiders
- Satisfactory
- Runescape Dragon Wilds
- Enshrouded
- Monster Hunter Wilds
- Last Epoch
- Ark Survival Ascended
- Forza Horizon 5
- No man's sky
- Eurotruck Simulator 2
- Hollow Knight Silksong
- EA Sports FA 25
- Silent Hill f
- Roadcraft
- EA Sports FC26
- It takes two
- Helldivers II
- Risk of Rain 2
- Doom the Dark Ages
- American Truck Simulator
- Clair Obscur Expedition 33
- Ball X Pit
- Rimworld
- Warhammer 40,000 Dawn of War
- Dispatch
- Peak
- Megabonk
- BeamNG Drive
- Rematch
- Elden Ring Nightreign
- Lies of P
- Jump Space
- Street Fighter 6
- Destiny 2
