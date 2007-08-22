- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Une fille et un garçon

Resident Evil Requiem se déroule environ 30 ans après l'épidémie de Raccoon City. Vous y incarnerez, on vous le rappelle, Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI. Elle va devoir faire face aux souvenirs entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.Elle ne sera pas seule puisqu'on retrouvera dans le jeu l'un des personnages phares de la saga dans ce nouvel épisode : Leon S. Kennedy.Resident Evil Requiem sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 27 février 2026.Et c'est une vidéo du jeu sur Nintendo Switch 2 qui a été dévoilée. La voici.