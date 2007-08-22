Dernières actus
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:55:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy VII Rebirth arrive sur Nintendo Switch 2
Tu veux caresser ma grosse épée ?Nintendo et Square Enix ont annoncé la sortie pour le 3 juin prochain de Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2. Il est d'ores et déjà disponible en précommande.
Pour rappel, le jeu est sorti au début de l'année 2024 sur PS5, au début de l'année 2025 sur PC et nous l'avions testé sur la console de Sony.
Il s'agit de la suite de Final Fantasy VII remake. On vous rappelle aussi qu'il s'agit du deuxième opus d'une trilogie. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026. Et c'est toujours signé de nos amis de chez Square Enix.
Le jeu est toutefois indépendant et ne nécessite pas le premier opus pour être joué, même si vous risquez de passer à côté de pas mal d'infos...
