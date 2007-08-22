The Eternal Life of Goldman, un nouveau jeu de plateformes

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:25:00 par Cedric Gasperini

Il suffira d'un signe

The Eternal Life of Goldman est un jeu de plateformes prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sortira dans les prochaines semaines. Il est développé par le studio autrichien Weappy Studio et édité par THQ Nordic.Vous incarnez un homme qui débarque sur une île avec une seule mission : tuer un Dieu. Une divinité connue de tous mais que personne n'a jamais vu.Vous allez travers l'île, débloquer de nouvelles compétences, aller de salle en salle,d e forêt en plaines, rencontrant des personnages tous plus atypiques les uns que les autres.Le jeu a entièrement été dessiné à la main avant d'être numérisé. Résultat, c'est plutôt joli et ça a l'air assez rythmé. Si vous aimez le genre, gardez un oeil dessus.