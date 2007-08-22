Dernières actus
The Legend of Khiimori, un jeu s...
Crimson Desert, une deuxième vi...
Super Bomberman Collection est s...
Captain Tsubasa 2 : World Fighte...
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:25:00 par Cedric Gasperini
The Eternal Life of Goldman, un nouveau jeu de plateformes
Il suffira d'un signeThe Eternal Life of Goldman est un jeu de plateformes prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sortira dans les prochaines semaines. Il est développé par le studio autrichien Weappy Studio et édité par THQ Nordic.
Vous incarnez un homme qui débarque sur une île avec une seule mission : tuer un Dieu. Une divinité connue de tous mais que personne n'a jamais vu.
Vous allez travers l'île, débloquer de nouvelles compétences, aller de salle en salle,d e forêt en plaines, rencontrant des personnages tous plus atypiques les uns que les autres.
Le jeu a entièrement été dessiné à la main avant d'être numérisé. Résultat, c'est plutôt joli et ça a l'air assez rythmé. Si vous aimez le genre, gardez un oeil dessus.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo
- Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games
- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2
- Dragon Quest VII Reimagined est sorti
- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD