- John Carpenterâ€™s Toxic Commando, une dÃ©mo et un trailer

PubliÃ© le Jeudi 5 fÃ©vrier 2026 Ã 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ã‡a va chier

On a hâte de mettre les mains dessus. John Carpenter’s Toxic Commando est, comme son nom l'indique, un jeu développé sous la houlette de John Carpenter. Il est signé Saber Interactive et Focus Entertainment.Le jeu est prévu pour le 12 mars prochain sur PS5, Xbox Series XIS et PC. Le jeu sera cross-play. Vous pourrez donc faire équipe avec n'importe qui, sur n'importe quelle plateforme.Le jeu vous envoie dans un futur proche, où une expérience scientifique visant à exploiture le noyau terrestre part en vrille. Résultat, le Sludge God se réveille et ravage la planète. Le sol se transforme en pâte visqueuse noire et les humants deviennent des morts-vivants.Pour y remédier, le scientifique à l'origine de ce chaos engage la seule équipe qu'il peut se permettre : le Toxic Commando.Vous allez incarner un membre de ce commando. Jusqu'à 4 joueurs vont faire équipe pour combattre le Sludge God et sa horde de zombies. Choisissez votre classe et votre style de jeu, prenez votre voiture préférée et sauvez la planète à l'aide de vos armes, de vos pouvoirs spéciaux et de vos katanas.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Et une démo débarque sur PC dès le 19 février.