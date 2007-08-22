- Mirage 7 : les mille et une nuits débarquent le 6 mars

Publié le Jeudi 5 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les sables du temps

Mirage 7 est un jeu d'action-aventure en vue extérieure inspiré des contes de fées. Il est développé par Drakkar Dev et édité par Blowfish Studios. Il sortira le 6 mars prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Dans une ambiance mêlant Science-Fiction et Fantasy, le jeu débute à notre époque, avec un accident : un drone s'écrase dans un désert, l'explosion révélant une base militaire souterraine secrète... et cette explosion réveille la créature mystérieuse, l'hybride, qui y dormait...A une autre époque, dans un autre monde, Nadira et son lézard Jiji traversent le désert. La jeune femme recherche l'oasis mythique de Jala. Selon la légende, on y trouve la princesse Taishma, dans son palais de la lune, seule capable d'exaucer le vœu de Nadira : ramener sa petite soeur à la vie.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.