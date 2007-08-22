Dernières actus
Publié le Mercredi 4 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Reptilian Rising, un RPG tactique sur PC et Nintendo Switch
Vous aimez les dinosaures ?Lorsque les dinosaures débarquent à notre époque pour coloniser la planète, les forces terrestres n'ont d'autre choix que de recruter les héros des anciens temps pour les combattre. Einstein, Cléopâtre, Robin des Bois ou Jules César seront de la partie. Et ils ne seront pas de trop : les dinosaures ont désormais des armes avec eux, comme des canons lasers...
RPG tactique, au tour par tour, Reptilian Rising propose des missions rejouables, plus de 20 héros du passé, 9 boss à combattre et des dizaines de dinos, le tout dans une ambiance jeu de plateau des années 80.
Développé par Gregarious Games, Robot Circus et Hyper Luminal Games, il est édité par Numskull Games. Il sortira ce printemps sur PC (au prix de 27,99 €) et Nintendo Switch (au prix de 39,99 €). Il sortira même en boîte, sur la Nintendo Switch.
