Xbox Game Pass : les nouveautés de février

Publié le Mercredi 4 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a du bon et du très bon

Final Fantasy II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Madden NFL 26 (Cloud, Console et PC) - le 5 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) - le 5 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 5 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 5 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Relooted (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 10 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 10 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Roadside Research (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Starsand Island (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass High on Life 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 13 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 13 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Console et PC) - le 13 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) - le 13 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Avowed (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 17 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 5 février (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 5 février (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Monster Train 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)

The First Descendant (Cloud, console et PC) – 5 février

(Cloud, console et PC) – 5 février Rainbow Six Siege (Cloud, console et PC) – Disponible dès maintenant

Madden NFL 24 (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Au cas où vous l’auriez manquéMises à jour et contenus additionnels :Avantages en jeu :Il nous quitte 15 février :