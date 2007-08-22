Dernières actus
Publié le Mercredi 4 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés de février
Y'a du bon et du très bonTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Final Fantasy II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Madden NFL 26 (Cloud, Console et PC) - le 5 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 5 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Relooted (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 10 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Roadside Research (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Starsand Island (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- High on Life 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 13 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Console et PC) - le 13 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Avowed (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 17 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S)
- Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S)
- Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 5 février (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)
- Monster Train 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
- The First Descendant (Cloud, console et PC) – 5 février
- Rainbow Six Siege (Cloud, console et PC) – Disponible dès maintenant
- Madden NFL 24 (Cloud, Console et PC)
