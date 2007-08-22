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Publié le Mardi 4 août 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

 

Quiet, le playtest est enfin disponible

Un nouveau jeu d’horreur à faire entre amis

Développé et édité par LINE Games Corporation, Quiet est un survival-horror comique.
 
Le playtest est enfin disponible sur Steam. Si vous n’êtes pas déjà inscrit pour y participer, il faudra quand même le faire pour y accéder. 
 
Pour rappel, jouable en solo ou en co-op jusqu’à 4 joueurs, vous êtes des canards aliens qui doivent s’infiltrer dans des maisons afin de récolter les pièces nécessaires pour réparer votre vaisseau. Mais les habitants des lieux que vous visiter, sont des monstres avec une très bonne ouïe et chercheront, par tous les moyens, à vous empêcher d’atteindre votre objectif.
 
Vous devrez ainsi faire attention à chacune de vos actions pour ne pas faire le moindre son : marcher, parler et paniquer attireront définitivement les propriétaires. Pour survivre, il vous faudra quand même communiquer, travailler en équipe, faire attention à votre environnement pour ne rien casser et gérer votre stress parce que si l’un de vous se fait repérer, je ne donne pas cher de la peau des autres. Mais n’oubliez pas non plus votre mission : explorer l’endroit à la recherche de ressources et faites attention à ne pas porter plus que vous ne le pourrez, ça pourrait vous être fatal…
 
Le jeu devrait sortir officiellement dans l’année, sur PC uniquement. N'hésitez pas à l'ajouter à votre liste de souhaits.
 
Venez frissonner en regardant le trailer avec nous !
 

 

 
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