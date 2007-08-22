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Publié le Lundi 6 juillet 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Deer & Boy (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Un bon faonMoi aussi, étant jeune, j'ai passé beaucoup de temps dans la Nature. J'y ai croisé la route de nombreux animaux. Les escargots, bien sûr, lorsque j'étais tout petit.
Puis un hérisson, baptisé "Babette" alors que l'on s'est ensuite rendu compte que c'était un mâle.
Un lapin, également, recueilli blessé et qui s'est attaché à nous - à moi plus particulièrement - et que j'avais décidé d'appeler Poum-Poum parce que Pan-Pan, c'était trop agressif.
Et puis il y a eu Jean-Eudes. Jean-Eudes, c'était un petit faon dont la mère avait été tuée par des chasseurs et qui s'est retrouvé tout seul. Je ne sais plus pourquoi je l'ai appelé Jean-Eudes, mais en tout cas, ses petites taches autour des yeux lui faisaient comme des lunettes et lui donnaient un petit air de premier de la classe.
C'était ça, de vivre proche de la Nature, à la campagne.
Bien sûr, on a mangé les escargots. On a mangé le hérisson. On a mangé le lapin. Et on a mangé Jean-Eudes.
C'était ça, de vivre à la campagne, tout simplement.
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