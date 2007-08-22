Dernières actus
The Last Ninja Collection + Bonu...
Dispatch annoncé sur Nintendo S...
Dune Awakening dévoile son Chap...
The Bus dévoile sa date de sort...
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
C'est cadeauAllez, c'est Noël, alors on vous propose un tout petit concours en passant. L'occasion d'avoir un petit cadeau sous le sapin (même s'il arrivera après le 25 parce que bon, hein, faut laisser le temps).
Nous vous proposons de gagner :
- 1 exemplaire de Let's Sing 2026 Edition Française, avec 2 micros inclus (PS5). Prix : 59,99 € environ.
- 1 exemplaire de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - Day One Edition (PS5). Prix : 59,99 € environ.
Les deux exemplaires sont en édition physique (boîtes).
Pour participer :
- Inscrivez-vous à notre page Facebook.
- Envoyez-nous votre réponse à l'adresse suivante : concours@gamalive.com
- Si vous avez une préférence entre les deux jeux, signalez-la.
Les vainqueurs seront notifiés personnellement par e-mail.
Voilà.
Ah oui, il manque quand même deux éléments essentiels :
- La durée...
Vous avez jusqu'au 24/12/2025 à 23h59 (heure de notre Outlook faisant foi) pour répondre
- La question...
Trouvez un nom de vampire cool et le titre d'une chanson qu'il pourrait chanter.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop
- Corsair lance ses soldes de Noël
Dernières Vidéos
- The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate
- Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier
- Dune Awakening dévoile son Chapitre 3
- The Bus dévoile sa date de sortie finale
- Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions
- Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD