- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est cadeau

1 exemplaire de Let's Sing 2026 Edition Française, avec 2 micros inclus (PS5). Prix : 59,99 € environ.

1 exemplaire de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - Day One Edition (PS5). Prix : 59,99 € environ.

Envoyez-nous votre réponse à l'adresse suivante : concours@gamalive.com

Si vous avez une préférence entre les deux jeux, signalez-la.

La durée...

Vous avez jusqu'au 24/12/2025 à 23h59 (heure de notre Outlook faisant foi) pour répondre

La question...

Trouvez un nom de vampire cool et le titre d'une chanson qu'il pourrait chanter.

Allez, c'est Noël, alors on vous propose un tout petit concours en passant. L'occasion d'avoir un petit cadeau sous le sapin (même s'il arrivera après le 25 parce que bon, hein, faut laisser le temps).Nous vous proposons de gagner :Les deux exemplaires sont en édition physique (boîtes).Pour participer :Les vainqueurs seront notifiés personnellement par e-mail.Voilà.Ah oui, il manque quand même deux éléments essentiels :C'est à vous de jouer désormais !