- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour

Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Enfin... à peu près

Le MMORPG Guild Wars Reforged sortira le 3 décembre prochain sur PC, notamment sur Steam. Compatible Steam Deck, le jeu est une mise à jour du jeu d'origine, sorti en 2005, il y a quelques 20 ans.Au menu, refonte graphique, anit-aliasing, textures améliorées, support manette, mais aussi ajout des DLC, tout ça pour le prix de 19,99 €.Parmi les DLC, vous trouverez les campagnes Prophecies, Factions, et Nightfall.C'est le studio 2Weeks, partenaire du studio d'origine, ArenaNet, qui s'est chargé de cette mise à jour.Pas certain que ce soit si modernisé que ça, mais bon, pour le prix, ce sont des centaines d'heures d'un très bon jeu qui vous attendent. Et ce, sans abonnement.