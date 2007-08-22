Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Fangtopia, un jeu de construction relaxant... mais horrible
Un petit Bouh d'enferDans Fangtopia, vous allez pouvoir construire votre royaume de l'horreur. Votre but est de transformer votre Royaume Citrouille en village d'Halloween.
Vous allez donc placer différents bâtiments, des maisons hantées, des palais infernaux, des habitations gothiques, des maisons sur pattes qui vont bouger, des châteaux lugubres...
Vous pourrez aussi ajouter des forêts, des champs... l'idée sera aussi d'attirer des visiteurs démoniaques...
Au fil de l'argent gagné, vous pourrez développer votre village.
Ah, et aussi, n'oubliez pas de poser des rails pour faire circuler votre train fantôme !
Le jeu est développé par Absolutely Games et édité par Secret Mode. Il est prévue n 2026 sur PC, sur Steam. Une démo y est accessible gratuitement pour tester le jeu avant sa sortie.
