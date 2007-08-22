Dernières actus
Vaïana : La Légende du bout du...
Huntsman, le jeu d'horreur avec ...
(Noël) Transformers Studio Seri...
Sheepherds! : le jeu de chien de...
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
The Regreening : et des déchets jaillit la vie
Viens planter ta petite graineJeu "feel good", sans violence, cosy, The Regreeening est développé par Positive Impact Games et prévu sur PC, via Steam, en 2026.
Vous allez jouer le rôle d'une jeune fille qui débarque sur une terre abandonnée et totalement polluée. Elle va devoir planter des graines, restaurer la Nature, faire en sorte que les animaux reviennent... bref, nettoyer tout ce merdier et redonner de la vie à cet endroit perdu.
Au fil du temps, elle se fera des amis parmi les bêtes, rencontrera des entités mystiques prêtes à lui venir en aide et étendra son pouvoir de plus en plus pour sauver de nouvelles terres.
Le message écologiste est évident, le jeu a l'air mignon et reposant.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
Dernières Vidéos
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour novembre
- Resident Evil Survival Unit est sorti
- Cozyrama : créez des dioramas relaxants
- A Better World, un jeu français, distribué par Arte
- Fangtopia, un jeu de construction relaxant... mais horrible
- Under Par Golf : Créez et jouez sur votre propre parcours de golf
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)