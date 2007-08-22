Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Transformers Studio Series Les Transformers : le film Dinobot Grimlock
On l'expose dans quelle version ?Alors certes, un chouette petit Transformers, c'est idéal comme cadeau pour les enfants. Mais ce Transformers Grimlock, de par sa conception, sa taille, sa qualité de fabrication et aussi un petit peu son prix, se destine quand même plus à un public de collectionneurs. Même s'il peut aussi être un très beau jouet pour un enfant soigneux.
Mesurant 21,5 cm, il se transforme en dinosaure en 24 étapges. Une transformation assez aisée à réaliser, puisque tout s'imbrique parfaitement (il ne faut surtout pas forcer... si ça coince, c'est que vous vous êtes trompé).
Vendue avec Blaster, une petite figurine qui peut s'asseoir sur le dinosaure, ce Transformers Studio Series Les Transformers : le film Dinobot Grimlock fera du plus grand effet exposé sur une étagère.
Notez enfin qu'il existe d'autres figurines du même genre : Optimus Prime, Bumblebee, Megatron... de quoi s'offrir une petite collection de héros et de vilains dans l'univers de Transformers.
En tout cas, elles sont chouette, avec une belle finition et le débat fait rage entre nos testeurs : on la laisse en robot sur une étagère ou on la transforme en dinosaure ?
Allez, on fait un jour sur deux ?
Éditeur : Hasbro Pulse
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 64,99 €
