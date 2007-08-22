Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Stuck together : le jeu coop délirant est sorti
Ça colle entre nousVous connaissez ces petites figurines en plastique collant qu'on jette sur une vitre et qui descendent petit à petit, en s'accrochant avec les mains ? Et bien c'est l'une d'entre elles que vous allez incarner dans Stuck Together. A ceci près qu'elle n'a pas de jambes, mais deux troncs, donc quatre mains. Et la particularité c'est que Stuck Together se joue à deux. En coop. Et que chacun dirige un tronc.
Il va falloir escalader tout un tas de parois, dans la maison d'une famille de banlieue, aux USA parce que c'est plus drôle. Le stick droit dirige la main droite, le stick gauche la main gauche. Et en vous balançant et vous accrochant aux objets et placards, vous allez tenter de grimper...
Bien entendu, la chute sera fréquente...
Six pièces sont à explorer, et grimper. Le tout dans une ambiance années 90.
C'est drôle, original et ça vient de sortir sur PC, sur Steam. Le jeu y est vendu moins de 12 €.
