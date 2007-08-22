Dark Atlas: Infernum est sorti

Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il est à l'heure d'avoir peur

Nouveau jeu d'horreur, Dark Atlas: Infernum vient de débarquer sur PC, PS5 et Xbox Series pour vous faire vivre vos pires cauchemars.Il s'agit d'un jeu de survie dans un monde ésotérique dans lequel vous allez incarner Natalia Asensio, Grand-Maître d'un ancien ordre ésotérique (ou Grande-Maîtresse si vous préférez), qui entend des voix de gens dans sa tête. Enfermée dans un sous-sol, elle va tenter de s'échapper des lieux...Le jeu est développé par Night Council Studio. Il se joue en vue subjective. Il met l'accent sur la furtivité : il faudra aller d'ombre en ombre pour éviter les nombreux dangers qui vous menacent. Le tout dans des décors pensés pour vous mettre mal à l'aise.Le jeu est à découvrir dans le trailer de lancement :