Dernières actus
Call of Duty: Black Ops 7 est so...
La Fabrique des monstres sort au...
(Noël) 1000 bornes édition pre...
(Noël) Silverlit Marbling Studi...
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Dark Atlas: Infernum est sorti
Il est à l'heure d'avoir peurNouveau jeu d'horreur, Dark Atlas: Infernum vient de débarquer sur PC, PS5 et Xbox Series pour vous faire vivre vos pires cauchemars.
Il s'agit d'un jeu de survie dans un monde ésotérique dans lequel vous allez incarner Natalia Asensio, Grand-Maître d'un ancien ordre ésotérique (ou Grande-Maîtresse si vous préférez), qui entend des voix de gens dans sa tête. Enfermée dans un sous-sol, elle va tenter de s'échapper des lieux...
Le jeu est développé par Night Council Studio. Il se joue en vue subjective. Il met l'accent sur la furtivité : il faudra aller d'ombre en ombre pour éviter les nombreux dangers qui vous menacent. Le tout dans des décors pensés pour vous mettre mal à l'aise.
Le jeu est à découvrir dans le trailer de lancement :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
Dernières Vidéos
- Fangtopia, un jeu de construction relaxant... mais horrible
- Under Par Golf : Créez et jouez sur votre propre parcours de golf
- The Regreening : et des déchets jaillit la vie
- Vaïana : La Légende du bout du monde, la première bande-annonce du film
- Huntsman, le jeu d'horreur avec des araignées sort le 27 novembre
- Sheepherds! : le jeu de chien de berger est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)