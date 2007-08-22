Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Silverlit Marbling Studio
Âme d'artisteVous versez de l'eau dans un bac, puis ajoutez une "poudre magique". Ensuite, vous ajoutez la peinture contenue dans le coffret, goutte par goutte. Elle reste à la surface et, grâce aux outils fournis dans le coffret, vous pouvez lui donner toutes les formes que vous voulez.
Il suffit ensuite de plonger une feuille de papier dans l'eau pour que l'oeuvre d'art s'imprime à la surface.
Le bac, plusieurs outils, 8 pots de peinture et quelques feuilles de papier couleur sont incluses dans ce kit destiné aux enfants sous la surveillance des parents.
C'est plutôt malin, ça fonctionne bien, ça permet de faire des oeuvres vraiment originales ou, si vraiment votre enfant est un nul, vraiment très moches, mais en tout cas, c'est un kit de loisirs créatifs assez inhabituel. En tout cas, c'est réussi et le résultat est sympa.
De quoi passer un bon moment en famille.
Éditeur : Silverlit
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 19,99 €
