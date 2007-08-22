Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Du foot ?Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- INAZUMA ELEVEN : Victory Road
- ARC Raiders
- Call of Duty: Black Ops 7
- Where Winds Meet
- Anno 117: Pax Romana
- Counter-Strike 2
- Steam Deck
- Dispatch
- Battlefield 6
- Assetto Corsa Rally
- Enshrouded
- Hades II
- RV There Yet?
- EA SPORTS FC 26
- Palworld
- Football Manager 26
- ARC Raiders - Upgrade to Deluxe Edition
- Clair Obscur: Expedition 33
- Warframe
- JDM: Japanese Drift Master
