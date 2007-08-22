Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

(TEST) Beyerdynamic Amiron 200, ...

The Blood of Dawnwalker s'offre ...

Anno 117: Pax Romana praesto est

Atelier Ryza Secret Trilogy Delu...

 

Publié le Samedi 15 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Bon petit week-end

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Hades II
  • Age of Wonders 4 est gratuit ce week-end
  • Tavern Master
  • Somerville
  • Arma Reforger
  • Contraband Police
  • Age of Reforging
  • Les jeux Kasedo sont en soldes
  • Les jeux animaliers sont en soldes :
    Worms Reloaded
    Spirit of the North
    The Falconeer
    Only way is down
    Kitaria Fables
    Party Animals
    Restaurats
    My Little Puppy
    Tunic
    Goat Simulator 3
    Ark Survival Ascended
    Planet Zoo
  • Les jeux Microids sont en soldes :
    Mort sur le Nil
    Syberia Remastered
    Les Fourmis
    L'Amerzone
    Asterix Maxi Collection
    Les Schtroumpfs L'épopée des rêves
  • Tron Catalyst
  • Enshrouded
  • Aloft
  • Aska
  • Warno
  • Assetto Corsa Competizione
  • Savara
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)

- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti

- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là

- (TEST) Ghost of Yotei (PS5)

- (TEST) Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

- Anno 117: Pax Romana praesto est

- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est sorti

- Pokémon Pokopia se dévoile un peu plus

- Wall World 2, le Roguelite minier, est sorti

- Puzzle Parasite : la batte de cricket arrive le 3 décembre

- Ride 6 : un nouveau jeu de motos annoncé par Milestone

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54878-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres