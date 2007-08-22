Dernières actus
Publié le Samedi 15 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Bon petit week-endSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Hades II
- Age of Wonders 4 est gratuit ce week-end
- Tavern Master
- Somerville
- Arma Reforger
- Contraband Police
- Age of Reforging
- Les jeux Kasedo sont en soldes
- Les jeux animaliers sont en soldes :
Worms Reloaded
Spirit of the North
The Falconeer
Only way is down
Kitaria Fables
Party Animals
Restaurats
My Little Puppy
Tunic
Goat Simulator 3
Ark Survival Ascended
Planet Zoo
- Les jeux Microids sont en soldes :
Mort sur le Nil
Syberia Remastered
Les Fourmis
L'Amerzone
Asterix Maxi Collection
Les Schtroumpfs L'épopée des rêves
- Tron Catalyst
- Enshrouded
- Aloft
- Aska
- Warno
- Assetto Corsa Competizione
- Savara
