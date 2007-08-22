Dernières actus
Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Anno 117: Pax Romana praesto est
Foutu latinC'est très drôle et c'est à souligner, parce que c'est rare, en fait... Pour annoncer la sortie de son Anno 117: Pax Romana, Ubisoft a fait très fort en envoyant aux journalistes... un communiqué de presse en latin.
On ne résiste pas au plaisir de vous le partager :
Bien entendu, la traduction française suivait. Mais là, on ne vous la partagera pas. On vous la résumera rapidement, c'est plus simple.FIERE GUBERNATOR ROMANUS CUM LUDO ANNO CXVII: PAX ROMANA, NUNC PROMPTUS
COMPONE FABULAM TUAM PROPRIAM ET EXPERIRE PRIMAM AGGREGATIONEM LUDORUM AEDIFICATORIS ANNO CXVII A. D.
FRANCIA – XIII DIES NOVEMBRIS ANNO MMXXV – Hodie Ubisoft emittit Anno CXVII: Pax Romana, unum ex ambitiosissimis ludis strategicis Imperii Romani umquam creatis in Statione Ludorum® V, Xbox Series X | S, Amazon Luna, Vi Geometrica Nunc et Nuce nigra sicut computatrum personale Fenestrae via Vaporem, Horreum Ludorum Epicorum et Ubisoft Connectum.
Ab Ubisoft Moguntiaco elaboratum, Anno CXVII: Pax Romana offert primam experientiam aedificatoris generem redefiniens. Primum in serie Anno, lusores figuram eorum propriam eligere possunt ad iter eorum formandum in Modum Expeditionis fabula ductus. Eligesne Marcum – iuvenem dubio oneratum, electum ad demonstrandam dignitatem suam in munere decisionibus difficilibus definito – aut Marciam, feminam iuvenem conantem manere fato suo proprio in potestate in tempore perturbationum politicarum? Gubernator Romanus, electiones tuae vitas civium tuorum formabunt et significationem imperii Romani redefinient.
In Modo Arenariae, lusores experientiam eorum aedificatoris ad eorum libitum accommodare et provinciam initialem eorum eligere possunt: Latium – prope cor Imperii – vel Albion –provinciam asperam et mysticam ubi nullus Romanus cultus esse vult. Quaeque provincia suam culturam, deos et opiniones proprias offert. In Albione, amplecterisne traditiones Celtorum vel ambitiones Romanas imponesne? Deos tuos elige, civium tuorum necessitatibus imple et decerne utrum pacem servare an proeliis militaribus operam dare in terra et mari. Gubernator Romanus, pretium pacis tibi est decernere.
Editio ordinaria ludi Anno CXVII: Pax Romana prompta est pro LIX Euro XCIX / LIX Dollaria XCIX in computatrum personale, in Statione Ludorum® V et Xbox Series X | S.
Editio aurea ludi Anno CXVII: Pax Romana ludum fundamentalem includit sicut claustrum pro Anno I et prompta est pro LXXXIX Euro XCIX / LXXXIX Dollaria XCIX in computatrum personale, in Statione Ludorum® 5 et Xbox Series X | S.
Lusores novas expansiones et provocations memorabiles in tribus fasciculis contentorum additis depromibilibus in claustrum pro Anno I invenire poterunt:
• In Prophetiis Cineris, regio Latii expandit cum novo spatio ad habitandum. Insulam maximam inveni in Anno CXVII: Pax Romana, ubi calamitas vulcanica naturalis provocabit modum quo gubernas. Urbes vestras novo deo dedicans, terras reformare potes ad commodum tuum et denuo aedificare.
• Aedifica Hippodromum – monumentum maximum in historia ludi Anno, inspiratum a famoso Circo Maximo. Cives tuos oblecta cum curriculis excitantibus, plus auctoritatis gubernatoris adipiscere et novos peritos in urbes tuas excipe.
• Aurora Deltae novam provinciam aperit vasta deserta et deltam fluminis fertilem exhibens. Novas classes populationis rege cum singularibus necessitatibus et opinionibus, aequilibrium adduce inter ambitionem Romanam et traditionem Aegyptiam et auctoritatem tuam auge novis deis constituens et novis unitatibus militaribus praeens.
Una cum emissione ludi, lusores nunc possunt audire plenam musicam originale ludi Dynamedionis in omnibus scaenis musicae et Youtube. Album musicae ludi Anno CXVII: Pax Romana Imperium Romanum recreat cum spectaculis orchestralibus potentibus et veris instrumentis historicis. A plena orchestra symphonica actum vivum, hoc album intensitatem cinematicam et profunditatem affectuum praebet.
L’édition Standard d’Anno 117 : Pax Romana est disponible au prix de 59,99 €. L’édition Gold inclut le jeu de base ainsi que le Pass Année 1 et est disponible au prix de 89,99 €. Le jeu est sorti sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.
Pour la première fois dans la série, les joueurs pourront choisir d'incarner Marcus ou Marcia, un homme ou une femme, dans la campagne scénarisée qui les mènera jusqu'à devenir un personnage politique important dans la Rome Antique.
Le mode bac à sable permettra de débuter dans le Latium, une province proche de l'Empire ou l'Albion, plus sauvage et dangereuse, chaque lieu ayant sa propre culture, ses propres Dieux, son propre fonctionnement...
Notez que 3 DLC sont prévus pour l'année 1 du Season Pass : Prophétie de Cendres, avec une nouvelle région volcanique, L'Hippodrome, pour construire un lieu où se dérouleront des courses de chars et Naissance du Delta, là encore avec une nouvelle province.
