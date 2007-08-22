Dernières actus
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
WWE 2K26 se dévoile encore
J'aime les gens en slip qui se tapent dessusLe jeu de catch WWE 2K26 est toujours attendu pour le 13 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est signé 2K Sports et développé par Visual Concepts, comme les derniers opus.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
L'occasion de retoruver Univers, le mode bac à sable de WWE 2K, où les joueurs gèrent les rivalités entre catcheurs, les scénarios et l'issue des matchs. Il y aura encore plus de contrôles possibles sur le jeu. Vous pourrez par exemple échanger des catcheures entre les rosters des différents shows.
Le nouveau mode Univers Wizard permet aux joueurs de choisir les shows hebdomadaires et les Premium Live Events (PLE), et chosiir les catcheurs.
Vous pourrez aussi créer désormais 200 personnages et non plus 100.
Quant au mode Créer une Arène, il prend désormais en charge les barricades LED.
Plus de 400 catcheurs et catcheuses seront disponibles.
