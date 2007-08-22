Dernières actus
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Dive or Die: Children of Rain, de l'eau, du roguelite et Lovecraft
L'eau tueAlors que le monde est recouvert d'eau, vous devez plonger dans les Abysses, un labyrinthe qui abrite des ruines. Et pas uniquement des ruines... en effet, des créatures peuplent les fonds marins...
Votre but est de retrouver des ressources pour améliorer votre camp de base. A chaque plongée, la mort vous guette. A chaque mort, vous devez faire face à un personnage qui disparaît. Définitivement.
Entre horreur et roguelite, Dive or Die: Children of Rain est inspiré des oeuvres de Lovecraft. Il est prévu sur PC, sur Steam,
Le jeu est développé par Drop Rate Studio et édité par Dear Villagers. Une démo est disponible. Le jeu, quant à lui, sortira dans le courant de l'année.
