Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour février

Quelques bons petits trucs

Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - le 17 février - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 19 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

EA Sports College Football 26 (Cloud et Xbox Series X|S) - le 19 février - Game Pass Ultimate

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud et Console) - le 19 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 24 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Dice A Million (PC) - le 25 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Towerborne (Version complète) (Console, Appareils portables et PC) - le 26 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - le 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - le 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

e catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :