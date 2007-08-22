Dernières actus
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour février
Quelques bons petits trucse catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
- Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - le 17 février - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 19 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- EA Sports College Football 26 (Cloud et Xbox Series X|S) - le 19 février - Game Pass Ultimate
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud et Console) - le 19 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - le 24 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Dice A Million (PC) - le 25 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Towerborne (Version complète) (Console, Appareils portables et PC) - le 26 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - le 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - le 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
