Dernières actus
Food Truck Chef - Full Course Ed...
Transformers, le film, fête ses...
Cupiclaw, un jeu de machines à ...
Funko Bitty Pop! Pokémon, X-Men...
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Akatori, un nouveau metroidvania en pixel art
Joli, en tout casMako, une jeune adolescente qui a été élevée au Temple de l'Oiseau de feu, part dans une grande aventure, accompagnée justement par un oiseau, justement rouge, justement ressemblant à un phénix, et va voyager à travers les mondes pour les sauver des Tempêtes d'ambre, un fléau qui infecte et déforme tous les êtres vivants.
A l'aide de votre bâton, vous devrez vaincre les dangers et franchir les obstacles. Au fil de votre progression, vous débloquerez de nouvelles capacités pour votre bâton.
Le jeu est développé par Contrast Games et sortira cette année sur PC, sur Steam.
Un petit jeu en Pixel art 2D, dessiné à la main... testez la démo, c'est chouette.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Clerks and Quirks, un jeu délirant de gestion en coop
- House Flipper Remastered Collection débarque sur PC et consoles
- New Heights, le jeu d'escalade sort en version finale
- Golf 5 MAX sort en accès anticipé le 8 avril
- Blade of Wiz, un nouveau hack'n slash roguelite
- Origament: A Paper Adventure, un jeu en papier
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD