Funko Bitty Pop! Pokémon, X-Men et One Piece, des idées cadeaux

Publié le Mardi 17 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est chou !

Tiens, une fois n'est pas coutume, Funko nous a envoyé un petit trio de Funk Bitty Pop! à la rédaction... alors on s'est dit qu'on allait vous en parler, parce que c'est plutôt cool.Vous connaissez les Funko Pop!, ces figurines qui cartonnent et qu'on trouve partout... et qui prennent une place folle sur vos étagères...Et bien il existe des séries petit format.Au menu enfant, Pikachu, Aqualit, Chenipan et Osselait dans un pack de 4 mini-Pop Pokémon.Au menu ado, Luffy, Zoro, Morgan, Dracule Mihawk dans un pack de 4 mini-Pop One Piece.Au menu adulte, Phoenix, Angel, Iceman, Cyclope dans un pack de 4 mini-Pop X-Men.Il en existe d'autres séries Pokémon, X-Men, Dragon Ball Z, Disney, Stranger Things, Hello Kitty et j'en passe.C'est chou, c'est un cadeau sympa et ça coûte dans les 12/13 € le pack.