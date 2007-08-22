Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

Dernières actus

Atmosfar annoncé pour le 20 mai

Farming Camp s'offre une démo

Amnesia : Rebirth est sorti sur ...

Star Wars: Galactic Racer annonc...

(TEST) The Amusement (VR)

 

Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

On peut en faire des trucs en 10 secondes

FPS brutal, Mullet Madjack vient de sortir sur Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 19,95 €. Le jeu est signé du studio de développement brésilien Hammer95 et de l'éditeur, tout aussi brésilien, Epopia Games.

Vous pourrez incarner Mullet MadJack qui, manque de bol, doit éliminer un ennemi toutes les 10 secondes s'il veut survvire. Le monde est dirigé par des robots multimillionnaires sans âme ni humanité, les Bollore 2.0 (nan, on déconne) et ils s'amusent avec les humains.

Un mode campagne est incluse, un mode survie aussi, le tout avec des graphismes et un gameplay inspirés des FPS des années 90 et 2000. Les niveaux sont générés aléatoirement.

Et le jeu est traduit en français.

Bref, on jette un oeil ?

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- (TEST) Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)

- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes

- Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes

- (TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

Dernières Vidéos

- Airport Baggage Simulator sort le 28 mai

- Invincible VS est sorti

- Subnautica 2 en accès anticipé le 14 mai

- Adorable Adventures est sorti

- Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

- Atmosfar annoncé pour le 20 mai

- Farming Camp s'offre une démo

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55971-mullet-madjack-fps-nintendo-switch-sortie-disponible-telechargement