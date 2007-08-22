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Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch
On peut en faire des trucs en 10 secondesFPS brutal, Mullet Madjack vient de sortir sur Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 19,95 €. Le jeu est signé du studio de développement brésilien Hammer95 et de l'éditeur, tout aussi brésilien, Epopia Games.
Vous pourrez incarner Mullet MadJack qui, manque de bol, doit éliminer un ennemi toutes les 10 secondes s'il veut survvire. Le monde est dirigé par des robots multimillionnaires sans âme ni humanité, les Bollore 2.0 (nan, on déconne) et ils s'amusent avec les humains.
Un mode campagne est incluse, un mode survie aussi, le tout avec des graphismes et un gameplay inspirés des FPS des années 90 et 2000. Les niveaux sont générés aléatoirement.
Et le jeu est traduit en français.
Bref, on jette un oeil ?
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