Amnesia : Rebirth est sorti sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Alors, on flippe ?

Sorti en 2020, Amnesia : Rebirth a été porté sur Nintendo Switch 2. Il est désormais disponible. Le jeu est signé Frictional Games, à qui l'on doit la série Amnesia et la série SOMA, tous des jeux d'horreur.Dans le jeu, vous incarnez Anastasia Trianon, une française qui parle avec un joli accent, perdue dans le désert algérien dans les années 30. Son avion s’y est écrasé quelques jours plus tôt et… Elle n’a plus aucun souvenir de ce qui s’est passé en suite. Il va falloir l’aider à s’en souvenir dans un environnement étrange peuplé de créatures qui ne semblent pas amicales.Au menu, puzzles, obscurité et menaces tapies dans l’ombre.Le jeu a subi une optimisation complète pour ce portage.Une vidéo a été publiée, on vous laisse découvrir ça.