Le studio français Spiders ferme ses portes

Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Et ça nous déchire le coeur

Clap de fin pour Spiders. Le studio à l'origine de titres tels que The Technomancer, Steelrising et, plus récemment, la saga Greedfall, a annoncé sa fermeture.Il fait les frais des difficultés financières de sa maison-mère, Nacon, mise en redressement judiciaire en mars dernier, et de Big Ben Interactive (à qui appartient Nacon, même si c'est une filiale autonome), également en difficulté après l'impossibilité de rembourser un prêt arrivé à échéance en février dernier...Bref, un beau gâchis dont toute l'équipe, talentueuse, de Spiders fait les frais.On vous passera l'ambiance délétère qui existait entre Nacon et Spiders depuis quelques temps déjà, les coups de pression, les ratés (le dernier Greedfall en a largement pâti) pour ne finalement garder qu'une pensée émue pour tous les employés du studio qui vont devoir repartir de zéro.Allez, pour terminer sur une note amusante, je vous laisse deviner qui est actionnaire majoritaire de Big Ben Interactive.On leur souhaite de tous se coller dans une nouvelle aventure, en créant un nouveau studio, encore avec un nom d'insecte. On leur propose : Bousier Studio. On a vérifié, ce n'est pas pris. Et c'est trop fort, un bousier.