Dernières actus
Warhammer 40,000: Speed Freeks d...
PlayStation Plus : Les nouveaux ...
Clive Barker's Hellraiser: Reviv...
Tennis Manager 26 devient plus p...
Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Ashes, un roman graphique débarque le 7 mai
ViolenceEtat de Victoria, Australie. Une jeune skateuse, Azar Warren, est témoin d'un meurtre. Elle se réfugie chez son grand-père, un type un peu marginal qu'elle ne connaît pas vraiment, et qui vit dans une ferme isolée. Mais elle se rend rapidement compte que ce dernier n'est pas ce qu'il semble être... et qu'il est peut-être plus dangereux qu'elle le pensait...
Entre roman graphique, casse-têtes et puzzles, Ashes est un jeu développé par Plot Twist Australia, prévu sur PC, sur Steam. Le jeu sort en accès anticipé le 7 mai prochain. Vous pourrez y trouver une démo si vous voulez tester le jeu en amont.
Le jeu se destine à un public averti : violence, thèmes tels que le meurtre, les violences faites aux femmes, traumas... sont abordés dans l'histoire.
Tous les dessins sont réalisés à la main.
Une bande-annonce a été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes
- (TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Mega Man Star Force Legacy Collection (PC, PS4, Xbox one, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD