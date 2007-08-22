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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Clive Barker's Hellraiser: Revival, le carnet de développeurs
Tête de pine ?Nouve jeu de type Survival Horror, en vue subjective, Clive Barker's Hellraiser: Revival est tiré des univers de Clive Barker et surtout, basé sur les célèbres films Hellraiser.
Le jeu est signé Saber Interactive (World War 2, Snowrunner, Expeditions: A Mudrunner game...) et sera disponible sur PC, PS5 et XBoX series. La date de sortie n'a pas été dévoilée, mais il sortira en théorie à la fin de l'année.
Les joueurs prendront les commandes d'Aiden, qui doit découvrir les pouvoirs de La Configuration des Lamentations, un mystérieux cube de puzzle.Il tente d'aider sa copine à sortir des enfers. Avec les capacités du cube, il devra combattre le culte et ses démonter, et remonter jusqu'à Pinhead, l'entité maléfique.
Un carnet de développeurs, avec Doug Bradley, la voix du fameux Pinhead, a été publié.
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